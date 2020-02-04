2020-02-04T08:37:43+03:00
Происшествия

В Мурманске девочку зажало в троллейбусе

В «Электротранспорте» объяснили неприятный инцидент
Елена МОЛОДЦОВА
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Водитель троллейбуса не мог высадить девочку на оживленной дороге.Водитель троллейбуса не мог высадить девочку на оживленной дороге.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В последнее время неприятные ситуации в общественном транспорте Мурманска происходят часто. Напомним: из автобуса №10 на 25-градусный мороз высадили 14-летнего кадета из-за недействительного проездного. В этот раз с оплатой проезда проблем не возникло.

- 1 февраля в 15.45 девочка-подросток села в троллейбус №3. На остановке «Семеновское озеро» ребенок должен был выйти, но водитель так спешила, что тот не успел покинуть салон, и его зажало в дверях. Один из пассажиров нажал на красную кнопку, но водитель не остановила троллейбус, - описывает ситуацию в соцсетях Эльнура Исмаилова. – Кондуктор стала обвинять девочку и спорить с пассажирами, что это вина ребенка, хотя она находилась в другом конце троллейбуса. Спасибо двум женщинам, которые все видели и заступились за девочку, спросив, есть ли у нее деньги на обратную дорогу.

К счастью, ребенок не получил травм.

- Сразу подчеркну, никакого зажатия не было и не могло быть, поскольку все троллейбусы оборудованы блокираторами хода, и если между дверями попадет человек или какой-то предмет, двигатель не запустится, - объясняет генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков. – Водитель простоял на остановке 13 секунд. После того, как двери стали закрываться, ребенок побежал к двери. К тому моменту, когда была нажата красная кнопка, троллейбус уже находился на оживленной магистрали, на которой высаживать пассажиров категорически запрещено. Девочке и ее маме мы уже принесли извинения.

Кстати, это не первый подобный случай. В «Электротранспорте» просят заблаговременно готовиться к выходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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