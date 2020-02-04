Мурманская область заняла первое место среди самых «безналичных» регионов России

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:35:55+03:00

Среди российских городов, где очень любят "безнал" оказался Мурманск и Апатиты. Фото: Анастасия Осипова

Исследование показало, что больше 60% северян предпочитают совершать покупки по банковской карте

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Банковская карта уже давно самый обычный предмет в кошельке любого россиянина, ведь многие стараются отказываться от вороха налички в пользу «безнала». Сбербанк провел исследование и выяснил, в каких регионах нашей страны больше всего тратят деньги по карточке.

Согласно рейтингу компании, в последнем квартале прошлого года сумма безналичных расходов россиян впервые превысила траты наличными. Оказалось, что покупки при помощи банковской карты чаще всего совершают жители Кольского края.

- Регионом-лидером по доле безналичного торгового оборота в четвертом квартале 2019 года стала Мурманская область. В Заполярье взята новая высота — 60,2% платежей по карте, - отмечается в исследовании.

Кроме того, в десятку городов, где «безнал» любят особой любовью, вошли Апатиты (60,1% расчетов по карте) и Мурманск (59,7%). На первых местах этого рейтинга - Сыктывкар и Петрозаводск.

К слову, оплату наличными купюрами больше всего предпочитают в Ингушетии и Чеченской Республике. Там доля безналичного оборота составляет не более 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU