В Коле открыли пешеходный мост через реку Тулому спустя семь недель

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:24:40+03:00

Пешеходный мост готов, теперь строители займется возведением новой переправы. Фото: Кольский район: что есть и что будет?

Изменить размер текста: A A

Долгих семь недель жители Колы были отрезаны от западного берега реки Туломы. Напомним: в городе идет реконструкция знаменитого арочного моста.

Правда, на время работ, которые затянутся до 2021 года, строители предусмотрели пешеходный переход через реку, чтобы жители могли беспрепятственно попадать на лыжную трассу. Но для этого существующий мостовой пролет надо было передвинуть на 16 метров, и проход решил закрыть на три недели, но, увы, работы затянулись. Открыть его планировали 31 января, но и этот срок был сорван.

- Пешеходный мост через реку Тулому был открыт сегодня, 3 февраля. Задержка произошла из-за морозов, - рассказывает ведущий эксперт дорожного хозяйства управления дороги «Кола» Денис Таращан. – Переход был готов еще в воскресенье, 2 февраля. Мы провели освидетельствование технической части: проверили настил, освещение и наличие ограждений на перепадах высот.

Так что теперь у жителей Колы не возникнет препятствий на пути к лыжной трассе, а тем временем строители приступят к возведению нового моста через Тулому.

ИСТОЧНИК KP.RU