Митрополит Мурманский и Мончегорский вошел в состав рабочей группы Президентского Совета по спорту

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня много внимания уделяется здоровому образу жизни молодежи. А в Мурманске и вовсе собираются строить большой духовно-спортивный центр, который появится возле Спаса-на-Водах. Такую идею патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу предложил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Она оказалась новой, и владыка получил благословение, а заодно должность председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Теперь же инициативного митрополита включили в состав рабочей группы Президентского Совета по спорту.

- Представитель Русской Православной Церкви впервые вошел в состав структуры, которая занимается разработкой новой национальной Стратегии развития физкультуры и спорта. Владыка Митрофан вместе с помощником президента Игорем Ливитиным наметил основные задачи будущей стратегии, которая рассчитана до 2030 года и познакомился с новым министром спорта России Олегом Матицыным, - рассказал пресс-секретарь Мурманской и Мончегорской митрополии Павел Кондратьев.

Однако выдвинул ли владыка Митрофан какие-то конкретные предложения по развитию физической культуры и спорта, не известно. Митрополит по-прежнему находится в командировке в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU