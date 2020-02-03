2020-02-03T16:40:31+03:00
Происшествия

В Кандалакше – массовый падеж голубей и синиц

Кто виновен в их смерти: ястреб-тетеревятник, болезнь или неизвестный стрелок из пневматики [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Некоторые кандалакшане винят в массовом падеже голубей ястреба-тетеревятника. Фото: Кандалакша ОнлайнНекоторые кандалакшане винят в массовом падеже голубей ястреба-тетеревятника. Фото: Кандалакша Онлайн
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- У моего подъезда голубь мертвый лежал, - пишет в соцсетях кандалакшанка Любовь Афанасьева.

И таких «сюрпризов» по Кандалакше немало. Мертвые птицы лежат то тут, то там, и, конечно, это не может не тревожить местных жителей. Северяне гадают, с чем связан падеж голубей и синиц.

На данный момент существуют три версии: птичий грипп, хищная птица и неизвестный стрелок из пневматики. Правда, по словам сотрудников Кандалакшского заповедника, первые два варианта крайне маловероятны.

- Орланов, которые занесены в Красную книгу, развелось довольно много, но они не охотятся в городе и, тем более, на голубей. Вероятнее, что в городе хозяйничает ястреб-тетеревятник, которого запечатлели на фото местные жители. Однако он унесет добычу с собой или съест на месте, но уж точно не бросит, - уверена орнитолог Кандалакшского заповедника Елена Шутова.

А вот от неизвестного стрелка из пневматики уже пострадала не одна машина, оставшись без стекол, вполне возможно, что и погибшие птицы могли стать его жертвами.

Ястреб вышел на охоту в Кандалакше.Автор: Кандалакша онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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