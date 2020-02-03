2020-02-03T15:55:06+03:00
Общество

В Кировске впервые пройдет съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера

А еще в городе горняков состоится фестиваль подводных профессий «Погружение в Арктику»
Наталья ЛОБАНОВА
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Участники съезда обсудят насущные проблемы северных городов. Фото: администрация КировскаУчастники съезда обсудят насущные проблемы северных городов. Фото: администрация Кировска
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18 марта в Кировске откроется 39-й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Такое масштабное мероприятие, в котором примут участие около 50-ти северных муниципалитетов, в городе горняков пройдет впервые.

На съезде Союза обсудят, как улучшить экономику Севера и социальное положение местных жителей. Кроме того, представители объединения рассмотрят проблемы сохранения уникальной природы и культуры коренных народов, проживающих в северных регионах.

Также, с 17 по 23 марта на озере Малый Вудъявр будет проходить фестиваль подводных профессий «Погружение в Арктику».

- Программа второго фестиваля «Погружение в Арктику» будет еще более интересной и насыщенной, чем в прошлом году. На мероприятии планируется инвестиционный форум, куда пригласят бизнесменов и представителей крупнейших промышленных предприятий. Должен состояться продуктивный диалог с потенциальными инвесторами, - отметили в администрации Кировска.

На фестивале ожидается около 100 представителей водолазных профессий из разных уголков России. Они не только проведут учебные погружения и испытания оборудования, но также примут участие в учебно-практической конференции «Особенности обеспечения комплексной безопасности водолазов в Арктической зоне РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кировске впервые пройдет съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера
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