2020-02-03T14:16:11+03:00
Общество

Жителя Кировска выселили из дома за грязь, шум и долги по ЖКХ

Теперь северянину придется жить в «коммуналке»
Наталья ЛОБАНОВА
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Терпение соседей лопнуло, и мужчине пришлось съезжать. Фото: pixabay.comТерпение соседей лопнуло, и мужчине пришлось съезжать. Фото: pixabay.com
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Чтобы довести своих соседей до точки невозврата, нужно еще постараться. Однако жителю одного из домов в Кировске это с успехом удалось, причем себе во вред. Мужчина настолько запустил свою квартиру и так сильно шумел и мешал всем вокруг, что, в конце концов, северянина решили выселить с глаз долой из сердца вон.

- Администрация Кировска обратилась в суд с исковым требованием выселить гражданина, предоставив ему комнату в коммунальной квартире. Известно, что в его жилье царила антисанитария, также мужчина постоянно нарушал тишину в ночное время. Предписания о выполнении санитарной уборки жилец не исполнял, и больше полугода не платил за коммунальные услуги, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

В итоге, за нарушение правил содержания квартиры суд принял решение выселить кировчанина, и тот отправился жить в «коммуналку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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