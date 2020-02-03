Умер пес, которого хозяйка оставила на Ленинградке из-за ребенка

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:49:58+03:00

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Эта история произошла весной 2018 года. На Ленинградке рядом с Кицей водители заметили пса. Он лежал на обочине, рядом валялся матрас и миска с едой, но к ним четвероногий не подходил.

Волонтеры всерьез переживали, что пес умрет. Поймать его было настоящим испытанием, ведь Фарт (так назвали найденыша) не подпускал к себе людей. С большим трудом его все-таки увезли в тепло.

Оказалось, что на Фарт когда-то жил в семье, тогда его звали Шоном. Но, со слов хозяйки, пес стал проявлять агрессию к ребенку. Поэтому его решили оставить у дороги - вдруг кто сжалится и заберет себе. Женщина просила не называть ее бессердечной.

Увы, за два года Фарт так и не нашел новый дом. Никто не захотел забрать себе уже старенького пса. Последние дни он доживал в зоогостинице. 31 января пришла грустная новость.

- Сегодня от нас ушел Фарт (Шон), спустя 2 года, после того, как хозяйка отправила его на верную гибель. Все это время Фарт доживал в зоогостинице, а сегодня утром он просто не проснулся....Ему было почти 16 лет. Беги по радуге, Фарт, - рассказали волонтеры группы "Подари шанс" - Помощь бездомным животным".

ИСТОЧНИК KP.RU