2020-02-03T14:57:15+03:00
Общество

Застрявшие по дороге на Териберку китайцы устроили дубакчеллендж на ветру

Появилось красивое видео семичасового ожидания спасения из снежного плена [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Каждый в снежном плену развлекался, как мог. Фото: "Моя Териберка"Каждый в снежном плену развлекался, как мог. Фото: "Моя Териберка"
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Дорога с побережья Баренцева моря на большую землю в последний день января превратилась для водителей и пассажиров 50 авто в семичасовое ожидание.

Напомним: трассу перемело, и на 20 километре автодороги Кола – Серебрянсие ГЭС ее перегородил застрявший КамАЗ. Пока одни, взявшись за лопаты, пытались вытащить многотонную снегоуборочную машину и хоть как-то ускорить освобождение из снежного плена, другие развлекали себя, кто как может.

Так в Интернет-газете «Моя Териберка» появилось видео от неунывающих туристов из Китая. Мужчина с термосом в руках пытается повторить #дубакчеллендж, который пользовался популярностью в прошлом году. Правда, ветер, дующий с силой 14 метров в секунду, несколько помешал отважному иностранцу. Застывшие было на морозе капли воды превратились в водяную дымку и моментально были унесены в тундру, но красивые кадры на память все же остались.

Дубак челлендж от китайцев в Териберке.Автор: vk.com/my_teriberka

ИСТОЧНИК KP.RU

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