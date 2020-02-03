Застрявшие по дороге на Териберку китайцы устроили дубакчеллендж на ветру
Дорога с побережья Баренцева моря на большую землю в последний день января превратилась для водителей и пассажиров 50 авто в семичасовое ожидание.
Напомним: трассу перемело, и на 20 километре автодороги Кола – Серебрянсие ГЭС ее перегородил застрявший КамАЗ. Пока одни, взявшись за лопаты, пытались вытащить многотонную снегоуборочную машину и хоть как-то ускорить освобождение из снежного плена, другие развлекали себя, кто как может.
Так в Интернет-газете «Моя Териберка» появилось видео от неунывающих туристов из Китая. Мужчина с термосом в руках пытается повторить #дубакчеллендж, который пользовался популярностью в прошлом году. Правда, ветер, дующий с силой 14 метров в секунду, несколько помешал отважному иностранцу. Застывшие было на морозе капли воды превратились в водяную дымку и моментально были унесены в тундру, но красивые кадры на память все же остались.
Дубак челлендж от китайцев в Териберке.Автор: vk.com/my_teriberka
ИСТОЧНИК KP.RU