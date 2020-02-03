2020-02-03T13:31:31+03:00
Туризм

Мурманская область вошла в пятерку самых привлекательных направлений для путешествующей молодежи

Однако по данным ВЦИОМ, у Кольского края недостаточно развит туристический потенциал
Наталья ЛОБАНОВА
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Молодым путешественникам интересно заглянуть в Заполярье. Фото: vk.com/severhaskiМолодым путешественникам интересно заглянуть в Заполярье. Фото: vk.com/severhaski
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Всероссийский центр изучения общественного мнения и Центр развития региональной политики узнали, в какие места нашей необъятной страны чаще всего предпочитают ехать россияне. Так, самыми популярными туристическими направлениями стал Крым, Санкт-Петербург, Байкал, Сочи и Кавказ.

В северной столице отдыхающие хотят осматривать достопримечательности, на Крымском полуострове – нежиться под лучами яркого солнышка и купаться, на Байкале – знакомиться с богатым животным миром, в Сочи – заниматься спортом, ну, а на Кавказе - поправлять здоровье.

Эксперты отмечают, что у Мурманской области тоже есть туристический потенциал, но его нужно повышать. И хоть Заполярье не стало самым популярным местом отдыха российских путешественников, зато вошло в пятерку наиболее перспективных направлений среди молодежи.

- 56% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет было бы интересно посетить с туристическими целями Кольский полуостров. Такое же желание выразили 44% россиян в возрасте от 25 до 34 лет, - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Другими привлекательными для молодежи местами стали Шантарские острова, полуостров Таймыр, Якутия и Магадан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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