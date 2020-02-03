Проекты жителей Мурманской области готовы профинансировать из регионального бюджета
Что только в Заполярье не делали, чтобы привлечь граждан к инициативному бюджетированию – даже, помнится, бюджет вместе пилили, но все равно пока популярностью эта мера поддержки не пользуется. А зря: объем средств, выделенных на реализацию проектов населения, только растет.
- В 2020 году мы до 25 миллионов рублей увеличили объем средств, чтобы поддержать местные инициативы, которые хотят реализовать сами люди. До конца февраля продлим возможность для людей и муниципалитетов подать соответствующие заявки. Лучшие проекты должны быть предложены для областного финансирования, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Как верно заметила министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк, инициативное бюджетирование на Кольском полуострове продвигают с 2015 года, но до сих пор не развернута информационная кампания по вовлечению людей в этот проект.
- Так, например, многие до сих пор не знают, что появилась новая категория «Ремонт входных групп и подъездов». Также заявки можно подать по благоустройству территорий (детские и спортивные площадки, устройство лестниц, тротуаров) и социальным и культурным учреждениям. Общее требование при выборе проекта – он должен соответствовать основным направлениям, поддержан большинством населения. Приветствуется наличие софинансирования со стороны муниципалитета или юридических лиц, а также выполнение работ в строительный сезон, - отметила Ольга Вовк.
Кстати, проходной порог невысокий и практически каждая инициатива может получить поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU