Проекты жителей Мурманской области готовы профинансировать из регионального бюджета

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:54:09+03:00

25 миллионов рублей выделили на ремонт входных групп, подъездов и закупку оборудования для ДК

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Что только в Заполярье не делали, чтобы привлечь граждан к инициативному бюджетированию – даже, помнится, бюджет вместе пилили, но все равно пока популярностью эта мера поддержки не пользуется. А зря: объем средств, выделенных на реализацию проектов населения, только растет.

- В 2020 году мы до 25 миллионов рублей увеличили объем средств, чтобы поддержать местные инициативы, которые хотят реализовать сами люди. До конца февраля продлим возможность для людей и муниципалитетов подать соответствующие заявки. Лучшие проекты должны быть предложены для областного финансирования, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как верно заметила министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк, инициативное бюджетирование на Кольском полуострове продвигают с 2015 года, но до сих пор не развернута информационная кампания по вовлечению людей в этот проект.

- Так, например, многие до сих пор не знают, что появилась новая категория «Ремонт входных групп и подъездов». Также заявки можно подать по благоустройству территорий (детские и спортивные площадки, устройство лестниц, тротуаров) и социальным и культурным учреждениям. Общее требование при выборе проекта – он должен соответствовать основным направлениям, поддержан большинством населения. Приветствуется наличие софинансирования со стороны муниципалитета или юридических лиц, а также выполнение работ в строительный сезон, - отметила Ольга Вовк.

Кстати, проходной порог невысокий и практически каждая инициатива может получить поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU