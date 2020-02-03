В Мурманске в квартире нашли мумии матери и дочери

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:20:45+03:00

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Не так давно в мурманском общежитии нашли тело пожилой женщины. Ее бы могли и не хватиться - северянка была одинока - но соседи почувствовали неприятный запах разложения.

А вот жильцы дома на улице Шмидта и не подозревали, что в одной из квартир лежат два трупа - никакого запаха из помещения не шло. Нашли тела случайно...

В квартире жили 68-летняя женщина и ее 45-летня дочь - инвалид первой группы, которая не могла себя обслуживать. Когда мама умерла, молодая женщина еще неделю жила рядом с трупом, а потом умерла мучительной смертью от обезвоживания и голода.

С 68-летней женщиной созванивался ее брат, живущий в другом регионе. В последний раз они разговаривали в конце октября - сразу после этого произошла беда. Потом мужчина попытался позвонить роственницам на Новый год, но ему никто не ответил. Он еще несколько раз звонил, а потом забеспокоился. Приехал к ним домой, но дверь никто не открыл, тогда мужчина вызвал полицию. Дверь вскрыли и нашли две мумии.

- Признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится процессуальная проверка, назначена судмедэкспертиза, - сообщила "КП" и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU