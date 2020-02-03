2020-02-03T10:55:27+03:00
Происшествия

Под Мурманском загорелся вахтовый автобус

Силы МЧС для тушения пожара не привлекались
Ника СВЕТЛОВА
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О пожаре в МЧС сообщать не стали. Фото: vk.com/murmansk_dtpО пожаре в МЧС сообщать не стали. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Вечером 2 февраля очевидцы сообщили, что под Мурманском в сторону аэропорта "Мурманск" горит вахтовый автобус.

- На полпути к птичнику в сторону области. Просто горит. Надеюсь, без пострадавших. Актуально на 20.00, - такой пост появился в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Северяне переживали, успели ли выбраться из автобуса люди, тем более, что пожар сразу охватил кабину водителя. Но, к счастью, в огне никто не пострадал. По крайней мере, в МЧС за помощью никто не обратился. И работники справились с сильным возгоранием своими силами.

- На тушение пожара МЧС России не привлекались. По информации диспетчера АО Ямалтрансстрой возгорание вахтового автобуса имело место. До оперативных служб не доводилось, пострадавших нет, - сообщил пресс-секретарь МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Причины случившегося уточняются.

Огонь сразу охватил кабину водителя. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Огонь сразу охватил кабину водителя. Фото: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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