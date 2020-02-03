Под Мурманском загорелся вахтовый автобус
Вечером 2 февраля очевидцы сообщили, что под Мурманском в сторону аэропорта "Мурманск" горит вахтовый автобус.
- На полпути к птичнику в сторону области. Просто горит. Надеюсь, без пострадавших. Актуально на 20.00, - такой пост появился в группе "Мурманск ДТП ЧП".
Северяне переживали, успели ли выбраться из автобуса люди, тем более, что пожар сразу охватил кабину водителя. Но, к счастью, в огне никто не пострадал. По крайней мере, в МЧС за помощью никто не обратился. И работники справились с сильным возгоранием своими силами.
- На тушение пожара МЧС России не привлекались. По информации диспетчера АО Ямалтрансстрой возгорание вахтового автобуса имело место. До оперативных служб не доводилось, пострадавших нет, - сообщил пресс-секретарь МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.
Причины случившегося уточняются.
Огонь сразу охватил кабину водителя. Фото: vk.com/murmansk_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU