Под Мончегорском столкнулись три машины, среди пострадавших - ребенок

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:33:54+03:00

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2 февраля под Мончегорском произошла серьезная авария. Стала ли ее причиной непогода, или неосторожное вождение, или состояние дороги - выясняют автоинспекторы.

- По предварительной информации, в 12.25 на 1258 километре автодороги Р21 "Кола" произошло столкновение трех автомобилей: грузового DAF, "ВАЗ" и Ford. В результате ДТП пострадало 4 человека. На месте работает экипаж ДПС. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Всех пострадавших госпитализировали в Мончегорскую ЦРБ, в их числе 10-летний ребенок. В данный момент нет данных, по вине кого из водителей произошло столкновение.

Напомним: на этой неделе страшная авария произошла на дороге в Снежногорск. На месте погибли четыре буровика, ехавшие на работу. Также во время поездки в Териберку в ДТП попали гости из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU