2020-02-02T13:24:46+03:00
Происшествия

В Апатитах пьяная компания не смогла спокойно отдохнуть в кафе

В заведение правоохранителей вызывали несколько раз
Ника СВЕТЛОВА
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Полицейские задержали трех дебоширов.Полицейские задержали трех дебоширов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ночь с 1 на 2 февраля в Апатитах была беспокойной. К кафе "Рандеву" на улице Ферсмана несколько раз вызывали полицию из-за разбушевавшейся компании.

Сначала стражи порядка приехали сюда около полуночи по звонку от работников кафе, но тогда отдыхающие обещали вести себя спокойнее. Правда, это у них не получилось. Пьяные мужчины вышли на улицу и напали на прохожих - двух мужчин и женщину. У одного из мужчин подозревают черепно-мозговую травму.

Пока полицейские задерживали дебоширов, в самом "Рандеву" тоже разгорелся конфликт.

- Тем временем на улицу выбежали взволнованные сотрудники заведения и снова попросили помощи полиции, заявив, что агрессивные гости отказываются платить по счету. Появление патрульных в зале понравилось не всем участникам застолья: деньги в кассу они внесли, но один из них начал оскорблять полицейских. Когда мужчине сообщили, что он задержан — друзья попробовали отбить его у полиции. Попытка успехом не увенчалась, - пишет "ХибИнформБюро".

Как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, полицейские задержали трех мужчин, которые отказались добровольно покинуть кафе, составлен протокол о правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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