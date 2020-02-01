На рейс Мурманск – Москва массово не явились 23 пассажира из Китая

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:01:41+03:00

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Так или иначе ситуация с коронавирусом начинает сказываться и на туристическом потоке и пассажирских перевозках на Кольский полуостров.

- На утренний рейс из Мурманска в московский аэропорт «Внуково» не явилось 23 пассажира. До этого борт мог улететь без одно – двух человек, но чтобы сразу столько… Проверили бронирование. Оказалось, что все 23 пассажира – граждане Китая, - рассказывает информированный источник «КП» в аэропорту «Мурманск». – У остальных авиакомпаний в последнее время на рейсы не являлись от 6 до 10 пассажиров.

По мнению авиакомпаний этому может быть два объяснения. Во-первых, после того, как границу с Поднебесной закрыли из-за эпидемии коронавируса, туристы просто не прилетели в Россию. Во-вторых, накануне дорогу на Териберку, которая пользуется бешеной популярностью у жителей Китая, закрыли в пятый раз с начала года. Автомобилисты и их пассажиры, среди которых были и китайцы, провели в снежном плену больше семи часов. Вполне возможно, что среди них были и пассажиры того самого рейса Москва – Внуково.

ИСТОЧНИК KP.RU