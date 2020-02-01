Губернатор Мурманской области пообедал в школьной столовой в Кандалакше

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:57:15+03:00

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Еще летом, когда губернатор Мурманской области Андрей Чибис встречался с жителями Полярного, выяснилось, что питание в столовой местной школы невкусное. Тогда глава региона посоветовал главе ЗАТО Александровск Семену Каурову периодически самому обедать там вместе с подчиненными.

Однако Андрей Владимирович одним советом не ограничился и сам последовал ему при первой возможности. Правда, не в Полярном, а в Кандалакше. Именно там прошло, где прошло первое заседание правительства Мурманской области в 2020 году. Пока чиновники были на стратсессии, глава региона заехал в школу и пообщался с молодежью.

- Вместе с Андреем Владимировичем мы попробовали блюда из меню ребят; кормят вкусно, нам понравилось. После этого глава региона пообщался с учениками, узнал, что в нашем городе необходимо именно молодежи, каких изменений ждут школьники, - рассказывает глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU