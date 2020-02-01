18 часов изоляции: Дорогу на Териберку и Туманный открыли

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:34:47+03:00

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Трассу, ведущую на побережье Баренцева моря, по праву называют самой сложной на Кольском полуострове. Как только поднимается даже небольшой ветер, дорогу моментально переметает, и, если в этот момент вы оказались здесь не на полноприводном подготовленном внедорожнике, то пора вызывать спасателей. 31 января автодорогу Кола – Серебрянские ГЭС закрыли в пятый раз с начала 2020 года.

Напомним: в этот раз в снежном плену оказались порядка 50 машин и сломанный автобус с 12 туристами. К счастью, спецтехника подоспела вовремя и вызволила людей, томящихся посреди тундры больше семи часов. Ночью метель и вовсе утихла, дорожнике, работавшие еще с вечера в режиме нон-стоп, очистили трассу от переметов.

- С 10.00 1 февраля автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезда к Териберке открыты для проезда, - сообщает Мурманскавтодор.

ИСТОЧНИК KP.RU