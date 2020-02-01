Под Мурманском появился свой Хатико, но помощь ему не нужна

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:22:01+03:00

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История этого пса началась несколько лет назад, когда на автодороге Кола – Мурмаши развернулась масштабная стройка. Рабочие возводили тоннель и готовили местность для железнодорожной ветки для Мурманского транспортного узла. В один из дней к ним прибился щенок. Малыша суровые мужчины не прогнали, а стали подкармливать и постепенно приучили. А когда люди и технике переехали на другой объект, изрядно подросший пес оказался никому не нужен. Он так и остался жить возле тоннеля.

- Уже месяц в будни собаку кормит человек по пути на работу. Но скоро он уезжает на две недели. Животное умрет с голоду. Начнутся морозы, и она не выживет. Собака довольно крупная, добродушная и пугливая. Люди, может кто-то сможет помочь не погибнуть собаке, - такое сообщение появилось в Фонде поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Но тогда эта история не вызвала такого резонанса. На днях новость о мурманском Хатико, которому нужна помощь, разлетелась по всем СМИ, но, как выяснилось, с оглаской опоздали.

- Собака не брошена на произвол судьбы. Мы ее кормили, нашли добрые руки, но проблема в отлове – песик диковат, - объясняет Людмила Денисенко. – Есть женщина в Полярных Зорях, готовая его приютить, есть пара, готовая его туда доставить, но, к сожалению, не можем его поймать. Полгода приручать пытались, а тут СМИ подключились и все испортили. В постах указали точное его место обитания. Теперь переживаем, чтобы не попал в отлов или к злым людям. К тому же, толпы сочувствующих спугнули его окончательно.

ИСТОЧНИК KP.RU