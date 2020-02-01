Из новогодней елочки в Кировске создадут сувениры

1 Февр. 2020 2020-01-31T19:17:58+03:00

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Частицу живой елочки, которая красовалась на новогодние праздники в Кировске, теперь сможет получить каждый. Новогодние праздники прошли, и зеленую красавицу решили не отправлять на свалку или сжигать в печке, а сделать из нее красивые вещицы.

- Сотрудники Центра материального технического обеспечения Кировска убирают центральную елку. Из новогоднего дерева местный мастер Алексей Шитов сделает сувениры. Что в итоге получится, говорить пока рано. Дерево должно как следует высохнуть и только после этого станет ясно, какие изделия получатся лучше всего. Готовую продукцию из ели можно будет найти в сувенирных магазинах города, - рассказали в администрации Кировска.

Напомним: в конце января в Мурманске начали принимать живых вечнозеленых красавиц, которые отслужили свое в виде символа Нового года, на утилизацию. АО «Управление отходами» использует старые елочки для нужд энергетики предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU