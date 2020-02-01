2020-01-31T19:17:58+03:00
Общество

Из новогодней елочки в Кировске создадут сувениры

Готовые изделия будут продаваться в магазинах города горняков
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
В хвойное деревце вдохнут новую жизнь. Фото: vk.com/kirovsk_admВ хвойное деревце вдохнут новую жизнь. Фото: vk.com/kirovsk_adm
Изменить размер текста:

Частицу живой елочки, которая красовалась на новогодние праздники в Кировске, теперь сможет получить каждый. Новогодние праздники прошли, и зеленую красавицу решили не отправлять на свалку или сжигать в печке, а сделать из нее красивые вещицы.

- Сотрудники Центра материального технического обеспечения Кировска убирают центральную елку. Из новогоднего дерева местный мастер Алексей Шитов сделает сувениры. Что в итоге получится, говорить пока рано. Дерево должно как следует высохнуть и только после этого станет ясно, какие изделия получатся лучше всего. Готовую продукцию из ели можно будет найти в сувенирных магазинах города, - рассказали в администрации Кировска.

Напомним: в конце января в Мурманске начали принимать живых вечнозеленых красавиц, которые отслужили свое в виде символа Нового года, на утилизацию. АО «Управление отходами» использует старые елочки для нужд энергетики предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24