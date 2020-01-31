13,5 километров автоподъезда к Североморску стали федеральной трассой

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:08:23+03:00

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Кажется, дорогу, ведущую из Мурманска в Североморск, ждет светлое будущее. По крайней мере, ее большую часть. Дело в том, что с 1 февраля 13,5 километров автоподъезда к флотской столицы поменяют свой статус и станут продолжением федеральной трассы «Кола».

Такие изменения произошли в соответствии с распоряжением теперь уже бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, согласно которому все дороги, ведущие к областным центрам, портам и многосторонним автомобильным пунктам пропуска должны находиться в федеральной собственности. Североморск причислили ко второй категории, поэтому теперь содержанием участка от проспекта Героев-североморцев в Мурманске до моста через ручей Варламов займутся федералы. Оставшийся участок по-прежнему останется в ведении Мурманскавтодора.

- На отдельных участках недостатки на подъезде к Североморску (именно так звучит новое название этого участка. – Ред.) на каждом метре. Если бы все их оформить списком, то не хватит и 10 печатных листов. Речь идет и о ямах, и о дорожных знаках, и о барьерных ограждениям, и о разметке. Будем составлять дефектные ведомости и намечать планы по приведению дороги в нормативное состояние. Ее ждет капитальный ремонт, но о сроках пока говорить рано, - сообщил «КП» начальник Управления федеральной дорогой «Кола» Андрей Аляпкин.

К слову, в соответствии с тем самым распоряжением Дмитрия Анатольевича в ближайшее время дороги, ведущие к МАППам «Салла» и «Лотта» тоже перейдут к федералам.

ИСТОЧНИК KP.RU