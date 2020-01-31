2020-01-31T17:01:31+03:00
Общество

Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган предлагает внести в Конституцию термин «семья»

Инициативу Уполномоченного по правам ребенка отправят на рассмотрение в Москву
Наталья ЛОБАНОВА
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Борис Коган считает важным определить, что такое "семья". Фото: duma.gov.ruБорис Коган считает важным определить, что такое "семья". Фото: duma.gov.ru
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Сыграли влюбленные свадьбу, родили сына и дочь – вот тебе и семья. Хотя с чего бы вдруг? Ведь что такое эта самая «семья» из себя представляет – не понятно, так как в самом главном законе нашей страны, Конституции РФ, это термина вовсе нет. Об этом задумался Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган.

- К своему удивлению я понял, что в России нет полноценного понятия «семьи». Мы часто говорим о мерах поддержки семьи, а самого термина при этом не существует в законе. Европейский суд относит сюда сожительство граждан, незарегистрированных властью и церковью, и пар одного пола. Но в нашей стране вряд ли люди думают о таком определении «семьи». Сегодня уже вносятся поправки в Конституцию России – о понятии прожиточного минимума, например. Хотя мне кажется, что важнее определить, что такое «семья», - рассказал «КП» Борис Коган.

По словам детского омбудсмена, об этой инициативе он говорил с бывшим Уполномоченным по правам ребенка в Москве Павлом Астаховым.

- Тогда я получил ответ – да, это важно, но изменить Конституцию очень сложно. Однако сейчас меняем ее. Региональная общественная палата уже внесла мое предложение и отправит его на рассмотрение в Москву, - отметил омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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