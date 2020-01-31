Детский омбудсмен Мурманской области попросил привлечь к ответственности кондуктора, высадившего ребенка из автобуса на мороз

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:51:18+03:00

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Скандал вокруг инцидента, который произошел 30 января в столице Заполярья, набирает обороты. Напомним: в тот день в городе столбики термометров опустились до отметки в -25 градусов. Однако этот факт не помешал кондуктору высадить 14-летнего подростка в кадетской форме, у которого оказался недействительный декадный проездной. Следственный комитет уже начал проверку по этому поводу.

- Уж больше года действует правило, которое установил руководитель «Электротранспорта» Сергей Коробков: детей нельзя высаживать из общественного транспорта по любой причине. В обязательном порядке несовершеннолетнего необходимо передать взрослому и предупредить родителей, - прокомментировал инцидент Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган. - То, что произошло, говорит о человеческом факторе. Я уже сделал запрос Сергею Евгеньевичу, уверен, что он примет меры.

Кроме того, Борис Семенович просит маму мальчика связаться с ним. Омбудсмен намерен предложить ей обратиться в суд, поскольку все-таки были нарушены права ребенка и ему нанесен моральный вред – нельзя выставлять детей на мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU