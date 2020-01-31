2020-01-31T16:14:28+03:00
Общество

За прошлый год Мурманская область лишилась больше шести тысяч человек

Основной причиной сокращения населения стал отъезд северян из Заполярья
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Жители Кольского края не хотят оставаться на малой родине. Фото: Владимир Баранов.Жители Кольского края не хотят оставаться на малой родине. Фото: Владимир Баранов.
Изменить размер текста:

К сожалению, с каждым годом все больше жителей Мурманской области пакует чемоданы и покидает свою малую родину. Кто-то поступает в вуз в другом регионе, кому-то не нравится полярная ночь, другие уезжают по работе и учебе – у всех причины разные. Мурманскстат подтверждает эту тенденцию – население Кольского края неумолимо сокращается.

- Росстат опубликовал сведения о предварительной численности населения в российских регионах на 1 января 2020 года. В Мурманской области на эту дату проживало 741,5 тысячи человек, что на 6,6 тысячи человек меньше по сравнению с данными прошлого года, - отметили в Мурманскстате.

Статистика учитывает и умерших и уехавших, однако основной причиной сокращения численности населения региона эксперты называют не смерть людей, а миграционную убыль.

Напомним: на начало 2019 года в Мурманской области проживало 748 099 человек, и по сравнению с 2018 годом Заполярье лишилось 5,5 тысяч северян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Ковдором сбили щенка и бросили на морозе умирать
13,5 километров автоподъезда к Североморску стали федеральной трассой
Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган предлагает внести в Конституцию термин «семья»
-18 и ветер: Дорогу на Териберку закрыли в пятый раз с начала года
За прошлый год Мурманская область лишилась больше шести тысяч человек
Детский омбудсмен Мурманской области попросил привлечь к ответственности кондуктора, высадившего ребенка из автобуса на мороз
Ветеран Великой Отечественной войны из Оленегорска отметила 100-летний юбилей
Пенсионерка из Мончегорска отдала московским мошенникам больше миллиона рублей
Из Мурманска в Петрозаводск самолеты начнут летать уже весной
Житель Мурманска, объявивший войну зоозащитникам, снова сел за руль подшофе
В Мурманской области три китайских туриста попали в аварию
В Мурманской областной Думе не будут платить зарплату одному депутату
«Заяц с длинными ушами»: Следственный комитет начал проверку по подростку, которого высадили из автобуса
В Мурманске нашли место для рыбного рынка
13 телефонов и 210 тысяч рублей: Начальника отдела колонии в Мурмашах отправили в тюрьму на 4 года
Алексей Веллер возмутился информацией, что продает квартиру за 60 миллионов рублей
Синоптики рассказали, когда в Мурманской области ждать потепление
В Мурманске пройдет «Эстафета Победы»
В Мурманске на 25-градусный мороз высадили из автобуса 14-летнего кадета
Ищут очевидцев аварии в Мурманске, где пострадал тренер хоккейного клуба "Хаски"
В Мурманской области госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус