За прошлый год Мурманская область лишилась больше шести тысяч человек

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:14:28+03:00

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К сожалению, с каждым годом все больше жителей Мурманской области пакует чемоданы и покидает свою малую родину. Кто-то поступает в вуз в другом регионе, кому-то не нравится полярная ночь, другие уезжают по работе и учебе – у всех причины разные. Мурманскстат подтверждает эту тенденцию – население Кольского края неумолимо сокращается.

- Росстат опубликовал сведения о предварительной численности населения в российских регионах на 1 января 2020 года. В Мурманской области на эту дату проживало 741,5 тысячи человек, что на 6,6 тысячи человек меньше по сравнению с данными прошлого года, - отметили в Мурманскстате.

Статистика учитывает и умерших и уехавших, однако основной причиной сокращения численности населения региона эксперты называют не смерть людей, а миграционную убыль.

Напомним: на начало 2019 года в Мурманской области проживало 748 099 человек, и по сравнению с 2018 годом Заполярье лишилось 5,5 тысяч северян.

ИСТОЧНИК KP.RU