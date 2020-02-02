Финские ученые открыли новую форму «небесных неоновых ламп»

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:23:35+03:00

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Каким бывает северное сияние? Ярко-зеленым, бледно-сиреневым, может еле просвечивать сквозь черное небо или буквально ослепить своим блеском и раскинуться на все видимое пространство над головой… А вот финским ученым удалось открыть совершенно новый вид заполярного природного явления.

- "Это то же самое, что неоновые лампы, - сказала Минна Пальмрот, профессор вычислительной космической физики в Университете Хельсинки. – Можно сказать, что полярные сияния-это небесные неоновые лампы", - передает цитату ученого издание The Guardian.

Благодаря работе энтузиастов-любителей Пальмрот и ее коллеги обнаружили ранее неизвестную форму сияния, рисунок которого напоминает песчаные дюны. Открытие произошло случайно. Женщину пригласили в интернет-сообщество, в котором ее попросили объяснять участникам науку.

В рамках проекта Минна попросила ученых запечатлеть изображения определенных форм. На это Пальмрот задали вопрос, а какую же форму имеют полосы северного сияния? С помощью различных фото природного явления финские ученые определили высоту и другие аспекты, такие как расстояние между рябью «дюн».

ИСТОЧНИК KP.RU