Мурманских школьников обеспечат ежедневным бесплатным стаканом молока
«Пейте дети молоко, будете здоровы!» - поется в старой детской песенке. И, действительно, для полноценного развития организма ребенка необходимы молочные продукты и напиток в чистом виде. Об этом подумали и в мурманской администрации.
В одном из последних постановлений указано, что каждый ученик начальной школы ежедневно будет получать бесплатный стакан молока. Его в столовых могут иногда заменять кефиром или соком. Такое решение утвердили на основании программы «Школьное питание» на 2018 - 2024 годы муниципальной программы города Мурманска.
- Обеспечить реализацию права на получение бесплатного цельного молока либо питьевого молока в объеме 200 миллилитров (кисломолочных продуктов, либо сока) на сумму 13 рублей 88 копеек один раз в день всем обучающимся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, - сообщается в постановлении администрации города.
Летом «Комсомолка» сообщала, какое место по производству молока по России занимает Мурманская область.
ИСТОЧНИК KP.RU