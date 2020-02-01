Мурманских школьников обеспечат ежедневным бесплатным стаканом молока

1 Февр. 2020 2020-01-31T19:23:12+03:00

По 200 миллилитров напитка каждый учебный день будут получать ученики 1-4 классов

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«Пейте дети молоко, будете здоровы!» - поется в старой детской песенке. И, действительно, для полноценного развития организма ребенка необходимы молочные продукты и напиток в чистом виде. Об этом подумали и в мурманской администрации.

В одном из последних постановлений указано, что каждый ученик начальной школы ежедневно будет получать бесплатный стакан молока. Его в столовых могут иногда заменять кефиром или соком. Такое решение утвердили на основании программы «Школьное питание» на 2018 - 2024 годы муниципальной программы города Мурманска.

- Обеспечить реализацию права на получение бесплатного цельного молока либо питьевого молока в объеме 200 миллилитров (кисломолочных продуктов, либо сока) на сумму 13 рублей 88 копеек один раз в день всем обучающимся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, - сообщается в постановлении администрации города.

Летом «Комсомолка» сообщала, какое место по производству молока по России занимает Мурманская область.

ИСТОЧНИК KP.RU