Под Ковдором сбили щенка и бросили на морозе умирать

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:12:12+03:00

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Добро всегда побеждает зло. Вот и в судьбе полугодовалого щенка после черной полосы наступила светлая.

- Перед отвороткой на Ковдор на трассе кто-то сбил щенка и оставил погибать в такой мороз. Друзья подобрали и оказали первую помощь в ветклинике Полярных Зорь – у малышке повреждена лапа, - такой пост появился в группе «Друзья животных. Апатиты – Кировск (Мурм.обл)».

Пара, пришедшая на помощь бедняге, оказалась из Апатитов. Малышку забрали домой, а на следующий день сделали рентген, который показал, что щенку требуется операция. Ребята готовы взять все расходы на лечение, но вот оставить у себя малышку, увы, не могут. Поэтому в срочном порядке ищут для спасенного щенка постоянный или временный дом. Желающие помочь в их добром деле могут связаться с ними по телефонам: 8-900-934-04-02 (Андрей), 8-950-897-75-65 (Валерия).

ИСТОЧНИК KP.RU