Европейский суд по правам человека присудил северянке, потерявшей в армии сына, 26 тысяч евро

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:16:04+03:00

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Европейский суд по правам человека встал на сторону бывшей жительницы Североморска Валентины Лазаревой, которая обратилась в него с жалобой на плохое расследование гибели ее сына.

- В 2009 году ее сын Константин Лузянин был призван на военную службу в воинскую часть № 55751-2 в Ленинградской области. 8 декабря 2009 года его обнаружили на посту с огнестрельным ранением в голову. 11 января 2010 года после «предварительного расследования» обстоятельств гибели Лузянина, следственный комитет не обнаружил признаков состава какого бы то ни было преступления – военный следователь отказал в возбуждении уголовного дела, посчитав что он умер вследствие самоубийства, - сообщил правозащитник Александр Передрук, адвокат правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

Северянка пыталась это обжаловать и настаивала, что ее сын подвергался насилию в армии и вымогательству, но безуспешно. И тогда она обратилась в ЕСПЧ.

- В Страсбурге полностью согласились с заявительницей. ЕСПЧ в очередной заявил, что военнослужащие по призыву полностью находятся в руках государства, и любые события в армии полностью или в значительной степени находятся в исключительном ведении властей, -поясняет Александр. - Суд также указал, что отказ в возбуждении уголовного дела в ситуации, когда лицо погибло или было серьезно ранено во время содержания под стражей в полиции, сам по себе является серьезным нарушением внутренних процессуальных норм, способным подорвать действительность любых собранных доказательств, распространив эту правовую позицию и на вооруженные силы.

Заявительнице присуждена компенсация морального вреда в размере 26 000 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU