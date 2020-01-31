2020-01-31T12:31:14+03:00
Общество

Из Мурманска в Петрозаводск самолеты начнут летать уже весной

Пока главная воздушная гавань Заполярья ведет переговоры с авиакомпанией
Елена МОЛОДЦОВА
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Новое направление из аэропорта "Мурманск" может открыться уже весной.Новое направление из аэропорта "Мурманск" может открыться уже весной.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Совсем скоро география полетов из аэропорта «Мурманск» расширится еще на один город. Сегодня постоянное воздушное сообщение есть между Заполярьем и обеими российскими столицами, Калининградом, Череповецом, Архангельском, Крымом, Сочи и Анапой.

- Перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршруту Петрозаводск – Мурманск планируется начать с апреля этого года. Самолеты будут летать с периодичностью два раза в неделю, - сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

В главной воздушной гавани Заполярья пока предпочитают не раскрывать подробности предстоящего открытия нового направления.

- Пока ведутся переговоры с авиакомпанией и обсуждаются все нюансы сотрудничества, - отметила коммерческий директор аэропорта «Мурманск» Марина Шувалова.

Сейчас до столицы Карелии можно добраться на поезде минимум за 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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