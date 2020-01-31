Из Мурманска в Петрозаводск самолеты начнут летать уже весной
Совсем скоро география полетов из аэропорта «Мурманск» расширится еще на один город. Сегодня постоянное воздушное сообщение есть между Заполярьем и обеими российскими столицами, Калининградом, Череповецом, Архангельском, Крымом, Сочи и Анапой.
- Перевозки пассажиров воздушным транспортом по маршруту Петрозаводск – Мурманск планируется начать с апреля этого года. Самолеты будут летать с периодичностью два раза в неделю, - сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.
В главной воздушной гавани Заполярья пока предпочитают не раскрывать подробности предстоящего открытия нового направления.
- Пока ведутся переговоры с авиакомпанией и обсуждаются все нюансы сотрудничества, - отметила коммерческий директор аэропорта «Мурманск» Марина Шувалова.
Сейчас до столицы Карелии можно добраться на поезде минимум за 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU