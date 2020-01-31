Ветеран Великой Отечественной войны из Оленегорска отметила 100-летний юбилей

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:17:28+03:00

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С каждый годом ветеранов, которые выстояли в годы Великой Отечественной войны, становится все меньше. И очень радует, что некоторые герои, несмотря на невероятно тяжелый пройденный путь, могут отметить свое столетие.

Жительница Оленегорска Галина Кирилловна Чернышова уже прожила целый век и 30 января отметила свой 100-ый день рождения. Вместе с коллегами пришел поздравить ветерана войны глава администрации Оленегорска Олег Самарский.

- Галина Кирилловна очень интересный, позитивный человек - окружена заботой родственников и социальных служб, но принципиально не обращается к врачам, всем довольна, радуется каждому прожитому дню! Низкий поклон за Ваш труд, за долгую непростую жизнь! Всем нам есть чему поучиться у таких стойких, сильных духом, настоящих русских женщин! – отметил глава города.

Галина Чернышова родилась в Вологодской области в маленькой деревне. В 1939 году приехала жить в Мурманскую область на станцию Имандра. С 19 лет и всю войну работала рубщиком леса - заготавливала древесину для нужд страны. Жила в лесу в бараке. Потом всю свою трудовую жизнь была дворником в Оленегорске. Награждена медалями «За Оборону Советского Заполярья» и «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны».

ИСТОЧНИК KP.RU