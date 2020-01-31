В Мурманской области три китайских туриста попали в аварию

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:13:34+03:00

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Китайские туристы не так уж редко попадают в аварии в Мурманской области. Например, в декабре прошлого года на дороге в Териберку перевернулся автобус с 24 гостями из Поднебесной. Бывает, что не везет и в другом: китайским гидам, которые незаконно работают в нашем регионе, режут шины.

30 января произошла новая напасть с приехавшими посмотреть красоту Кольского полуострова. Не доезжая до Спутника, они попали в аварию.

- В 22.17 поступила информация о столкновении двух автомобилей на 1411-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола". В ДТП пострадали трое китайских туристов, ехавших в Subaru. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в Мурманском арктическом комплексного аварийно-спасательном центре МЧС России

Как уточнил "КП" инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко, Subaru ехал со стороны Мурманска, его водитель не справился с управлением и в 21.55 столкнулся с Fiat, которые ехал по встречке. Амбулаторно был обслужен один пассажир Subaru.

Амбулаторная помощь понадобилась одному пассажиру Subaru. Фото: Северо-Западный РПСО

ИСТОЧНИК KP.RU