«Заяц с длинными ушами»: Следственный комитет начал проверку по подростку, которого высадили из автобуса

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:12:00+03:00

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В социальных сетях новость, что 14-летнего кадета высадили в 25-градусный мороз из общественного транспорта из-за просроченного декадного проездного, получила большой резонанс. Напомним: инцидент произошел утром 30 января в автобусе №10. Мальчик сел на остановке «Улица Первомайская», собираясь доехать до «Автопарка», но после того, как валидатор кондуктора выдал надпись, что проездной недействителен, вышел на «Переулке Якорном».

Мнения разделились: одни с пеной у рта доказывают, что закон есть закон, и высаживать ребенка не имели права, вторые уверены, что другие пассажиры вполне могли вступиться за мальчика и заплатить пресловутые 33 рубля.

- Меня в СССР из автобуса без билета не высадили. Сказали, что я заяц с длинными ушами и все. Что за жизнь пошла, что ребенка остановку провезти нельзя, когда мороз? - возмущается мурманчанин Александр Лугуманов.

Однако есть и третье мнение.

- Парню-то уже 14 лет, поэтому вполне мог прошагать две остановки до школы по морозу, раз уж такой казус с проездным получился, - уверены пользователи.

Как бы там не было, но Следственный комитет начал процессуальную проверку об отказе кондуктором общественного транспорта в проезде несовершеннолетнему. Следователи детально восстановят картину произошедшего и ее причины, после чего будет понятно, надо ли кого-то наказать.

ИСТОЧНИК KP.RU