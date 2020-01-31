2020-01-31T10:56:28+03:00
Политика

В Мурманской областной Думе не будут платить зарплату одному депутату

Парламентарий написал заявление на увольнение с постоянной основы
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской областной Думе стало на одного депутата, получающего зарплату, меньше. Фото: yandex.netВ Мурманской областной Думе стало на одного депутата, получающего зарплату, меньше. Фото: yandex.net
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30 января состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. Ключевым пунктом повестки был законопроект, запрещающий продажу снюсов и подобной гадости несовершеннолетним. Также было предложено ограничить употребление кальяна.

Рассмотреть парламентариям пришлось и вопрос, которые касался их работы. Депутат Андрей Фоменко, представляющий фракцию "Единая Россия", написал заявление по собственному желанию. Это не значит, что он отказывается от кресла в облдуме, просто уходит с профессиональной постоянной основы и будет работать на неосвобожденной основе.

Коллеги хотели узнать, чем вызвано такое решение и кем теперь будет работать Андрей Владимирович, но он предпочел сохранить интригу.

Теперь он не будет получать зарплату как депутат (в 2018 году он задекларировал доход в 2,3 миллиона рублей). Также в силу того, что он, вероятно, будет меньше работать в региональном парламенте, Фоменко исключили из состава счетной палаты, где его место займет Герман Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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