Алексей Веллер возмутился информацией, что продает квартиру за 60 миллионов рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:15:30+03:00

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Цены на недвижимость в Мурманской области иногда сопоставимы с московскими или питерскими. Например, в столице Заполярья на улице Буркова есть квартира за 60 миллионов рублей - за столько же можно купить себе жилье где-нибудь на Невском проспекте.

Дороговизна жилплощади объясняется тем, что находится она в новом доме с охраной, подземным паркингом. Центр города, красивый вид из окна, шикарный ремонт за... 1,4 миллиона евро.

Кто владелец квартиры - история умалчивает. В мурманских СМИ появилась информация, что жил в ней когда-то бывший мэр облцентра Алексей Веллер. Но после того, как он стал депутатом Госдумы и уехал работать в Москву, он, якобы, решил попрощаться с городом и продать свое гнездышко Самого парламентария эта информация очень возмутила.

- Фотографии и описание квартиры не имеют никакого отношения к моей квартире в Мурманске. Я не собираюсь продавать свою квартиру в родном городе (по крайней мере, в ближайшее время), соответственно, никаких поисков покупателей, объявлений и реклам нет и не может быть в принципе Никаких решений о том, где работать и, соответственно, проживать мне и моей семье после 2021 года (окончания депутатских полномочий) не принималось мною также! - возмущенно написал на личной странице в "ВКонтакте" Алексей Борисович.

ИСТОЧНИК KP.RU