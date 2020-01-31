2020-01-31T13:23:09+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Мончегорска отдала московским мошенникам больше миллиона рублей

Интернет-жулики оформили на северянку несколько кредитов
Наталья ЛОБАНОВА
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Пожилая мончегорка не подумала, что связалась с аферистами.Пожилая мончегорка не подумала, что связалась с аферистами.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Аферисты продолжают набивать свои карманы деньгами с помощью доверчивых жителей Мурманской области. Так, в полицию Мончегорска обратилась 66-летняя местная жительница, рассказав, что незнакомцы оформили на ее имя кредит, а деньги похитили.

- Пожилая женщина объяснила стражам порядка, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и пояснил, что с карты северянки незаконно списывают денежные средства. После этого он попросил назвать данные карты и код подтверждения, который пришел смской. Женщина, испугавшись, что ее финансы в опасности, выполнила все указанные требования, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

После этого злоумышленники получили доступ к онлайн-банку пенсионерки и оформили на нее кредит в размере 600 тысяч рублей. А затем перевели деньги на другой счет.

Вскоре мошенники узнали, что у женщины есть карта другого банка, и сообщили мончегорке об одобренном кредите. Не задумываясь, пенсионерка тут же пошла в банк, где взяла заем на 410 тысяч рублей, впоследствии отправив и эти деньги злоумышленникам.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Известно, что северянка общалась с незнакомцами по телефонам, зарегистрированным в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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