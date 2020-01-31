2020-01-31T08:45:58+03:00
Происшествия

13 телефонов и 210 тысяч рублей: Начальника отдела колонии в Мурмашах отправили в тюрьму на 4 года

Мужчина за счет взятки гасил долг перед букмекерской конторой
Варвара РУСЛАНОВА
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Сотрудник колонии ближайшие четыре года проведет ... в колонии.Сотрудник колонии ближайшие четыре года проведет ... в колонии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Финансовые ситуации у всех разные: одни северяне буквально погрязли в кредитах, другие не знают, как расплатиться с букмекерами, которым проиграли приличную сумму. Начальник одного из отделов исправительной колонии №18 в Мурмашах оказался из второй категории и решил поправить свое материальное положение за счет родственников своих подопечных.

- С мая по август 2018 года сотрудник исправительного учреждения пронес на режимную территорию 13 мобильных телефонов и передал их для личного пользования осужденным, в том числе три из них попали в отряд строгих условий содержания. Напомню, что мобильные средства связи на территории колоний запрещены. За такую услугу он получил 210 тысяч рублей, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Часть взятки была переведена на его банковский счет, часть – на счет букмекерского приложения.

Суд признал начальника одного из отделов ИК-18 виновным в «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия» (часть 3 статьи 290 УК РФ). Но учел, что мужчина раскаялся, и отправил его на 4 года в исправительное учреждение, после выхода из которого он не сможет еще пять лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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13 телефонов и 210 тысяч рублей: Начальника отдела колонии в Мурмашах отправили в тюрьму на 4 года
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