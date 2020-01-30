В Мурманске на 25-градусный мороз высадили из автобуса 14-летнего кадета

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:56:04+03:00

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Вот уже который день Кольский полуостров находится во власти суровых морозов. Столица Заполярья, к счастью, не отметила 30-градусную отметку, а вот ее пригороды даже перешагнули через нее. Тем не менее, даже такие низкие температуры не помогли избежать неприятного инцидента.

- Сегодня [30 января] в 9.50 мой ребенок (14 лет) сел в автобус маршрут №10 по направлению от остановки «Улица Первомайская» до остановки «Автопарк» с декадным проездным. Как оказалось, срок его действия 10 дней с момента первой поездки. И через одну остановку – на «Переулке Якорном» - его высадили, так как его проездной не действителен. На улице к этому времени было -25-27 градусов. Очень хочется найти этого кондуктора и посмотреть ей в глаза. Ребенок был в форме, и было понятно, что едет в кадетскую школу, - сообщила о случившемся в соцсетях Ирина Егорушкина.

Надо признать, что случай вопиющий. С 2016 года в Мурманской области действует распоряжение не высаживать детей из общественного транспорта, чтобы не случилось. Однако недоразумения все же случаются, как правило, из-за неискренности ребят или подростки сами выходят, испугавшись последствий.

- Сотрудникам под подпись доведено, как действовать в таких ситуациях. Кондуктор должен либо связаться с родителями юного пассажира и передать его им, либо, если есть серьезное нарушение, довезти ребенка до конечной остановки и там сдать полиции, - отмечает гендиректор «Электротранспорта» Сергей Коробков. – В случае, если произошло нечто подобное, обращаться нужно не в социальные сети, а к нам. Большинство автобусов оборудовано камерами видеонаблюдения, которые помогут разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU