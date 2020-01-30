2020-01-30T18:04:14+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Мурманской области ждать потепление

Но пока январь не закончился, морозы не уйдут
Наталья ЛОБАНОВА
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Совсем скоро экстремальные холода покинут Кольский край. Фото: vk.com/murmanskgroupСовсем скоро экстремальные холода покинут Кольский край. Фото: vk.com/murmanskgroup
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На радость жителей Заполярья суровые холода пакуют чемоданы и покинут Мурманскую область в ближайшее время. Об этом «КП» рассказала начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен. Однако пока январь не закончился, морозы уходить из Кольского края не хотят.

- 30 и 31 января в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -13-20, при прояснениях -25-30 градусов в течение суток. Гололедица, - рассказывают синоптики мурманского УГМС.

В областном центре погода от других городов области отличилась не сильно.

- В последние дни января в Мурманске сохраняются морозы до -24 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный, снега быть не должно, - пояснили «КП» в гидрометцентре.

Сейчас в заполярном регионе холодно, однако уже с третьего февраля синоптики прогнозируют долгожданное ощутимое потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Синоптики рассказали, когда в Мурманской области ждать потепление
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