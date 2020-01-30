2020-01-30T18:30:23+03:00
Общество

Депутаты Мурманской областной Думы предложили ограничить курение кальянов

К ним не хотят подпускать несовершеннолетних
Мария ПАШЕНКОВА
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Сейчас кальяны можно спокойно курить. Но депутаты считают, что детям надо это запретить.Сейчас кальяны можно спокойно курить. Но депутаты считают, что детям надо это запретить.Фото: Олег ЗОЛОТО
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30 января состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы, на котором парламентарии обсуждали очень важную тему - снюсы.

Сейчас еще они находятся в свободной продаже и приобрести их могут даже дети. Но депутаты поддержали инициативу губернатора Заполярья Андрея Чибиса и приняли в окончательном чтении закон, который запрещает продажу снюсов и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. В ближайшее время глава региона подпишет документ.

Правда, на этом работа не закончена. Представитель "Единой России" Владимир Ахрамейко считает, что штрафы для физических лиц слишком маленькие и их надо увеличить. Он же стал автором другой инициативы.

- Есть и другая проблема - кальяны. Сейчас они не ограничены. Предлагаю подумать над этим, - обратился к коллегам Владимир Николаевич.

Его поддержали, в том числе и министр юстиции Ксения Зинатуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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