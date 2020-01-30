2020-01-30T18:16:58+03:00
Телевизор

30 января Андрей Малахов расскажет о загадочной и жестокой гибели туристов в Хибинах

Выпуск "Прямого эфира" посвящен событиям полувековой давности
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Махалов заинтересовался Чивруайской трагедией.Андрей Махалов заинтересовался Чивруайской трагедией.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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На днях в Мурманскую область приезжал Андрей Малахов. Целью его поездки был сюжет о Чивруайской трагедии, случившейся в 1973 году. Тогда в Хибинах при загадочных обстоятельствах погибла группа из 10 лыжников, приехавших из Куйбышева.

Спустя почти полвека съемочная группа "Прямого эфира" побывала на месте, чтобы попробовать разобраться в случившемся.

- Многие тела были обезображены, у многих отсутствовали глазные яблоки, а на лице застыла маска ужаса. Виктор Ворошилов был единственным человеком, который пытался разобраться в истинных причинах этой трагедии, и был зверски убит за 2 недели до начала нашей совместной экспедиции, - говорится в анонсе передачи.

Выпуск про Хибины выйдет на "России-1" 30 сентября в 18.30.

Напомним: в феврале в Териберке будут снимать научно-фантастический хоррор про Кольскую сверхглубокую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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30 января Андрей Малахов расскажет о загадочной и жестокой гибели туристов в Хибинах
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