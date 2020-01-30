2020-01-30T18:11:58+03:00
Происшествия

В аэропорту "Мурманск" задержали пьяного дебошира

Жителю областного центра светит до пяти лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Сесть на самолет в нетрезвом виде мурманчанину не удалось. Фото: vk.com/mmk.aeroСесть на самолет в нетрезвом виде мурманчанину не удалось. Фото: vk.com/mmk.aero
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38-летнему мурманчанину не удалось отправиться в путешествие по воздуху, ведь, как известно, граждан подшофе на борт самолета не пускают. Этот факт очень разозлил северянина.

- Сотрудники транспортной полиции заметили в аэропорту Мурманска мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Блюститель порядка предложил ему пройти в дежурную часть линейного отдела, так как своим внешним видом он оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. К тому же тот не мог твердо стоять на ногах и чувствовался сильный запах алкоголя, - рассказали в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Но мурманчанин подчиняться не захотел, стал оказывать сопротивление. К несостоявшемуся пассажиру пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. Во время задержания он вырывался, пытался ударить полицейского.

Дебошира доставили в дежурную часть. В отношении правонарушителя составили протокол по части 1 статьи 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Кроме того, на злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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