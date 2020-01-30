Пожилого мужчину из Мурманска нашли мертвым недалеко от станции Кица

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:35:23+03:00

Как выяснилось, мужчина охранял нежилое здание, где и обнаружили его тело

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61-летнего мурманчанина Александра Зелинского родные и близкие тщетно искали почти два месяца. Седьмого декабря прошлого года мужчина ушел из общежития, расположенного в областном центре на улице Морской, и с тех пор не возвращался. К сожалению, найти пожилого северянина целым и невредимым не удалось.

- Следователи Кольского района обнаружили тело мужчины в нежилом строящемся помещении, которое находится на проселочной дороге, недалеко от станции Кица. Признаков, указывающих на насильственный характер, смерти нет. В ходе проверки установлено, что мужчина присматривал за указанной постройкой, - рассказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас правоохранительные органы проводят судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают очевидцев произошедшего.

Напомним: в Шонгуе пропал пенсионер Евгений Дурягин, который две недели назад ушел из местного садового товарищества "Родники".

ИСТОЧНИК KP.RU