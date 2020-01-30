2020-01-30T14:14:20+03:00
Общество

Жители 21 дома в Мурманске остались в мороз без тепла и горячей воды

Аварию на сетях теплоснабжения должны устранить ближе к вечеру
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанам придется померзнуть, пока неполадки не устранят. Фото: Олег ФилонокМурманчанам придется померзнуть, пока неполадки не устранят. Фото: Олег Филонок
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В 21 доме Мурманска отключили теплоснабжение и горячую воду. Жителям Ленинского района лучше запастись горячим чаем и включить обогреватель, так как сидеть в суровые морозы без отопления – максимально малоприятное занятие, которое к тому же, может привести к простуде.

- 30 января от АО «Мурманэнергосбыт» поступила информация о том, что с 12.00 из-за аварии в сетях теплоснабжения отключено отопление и горячее водоснабжение у жильцов домов №37 и 39/13 на улице Лобова, № 19,21,20/2,22 и 22/33 на улице Сафонова, № 5,17,19,21,23,25,27,2,31 на улице Нахимова и №6,10,12,14,16 в переулке Арктическом, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.

Ориентировочно, устранить аварию энергетики должны к 17.00, а пока северянам стоит укутаться потеплее.

Напомним: на минувших выходных без тепла и горячей воды остались 15 домов заполярной столицы и деловой центр «Арктика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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