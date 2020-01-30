По аварии, унесший жизни четырех буровиков на дороге Мишуково – Снежногорск, возбудили уголовное дело

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:04:13+03:00

Погибшие приехали на Север за деньгами, а нашли свою смерть. Фото: УМВД по Мурманской области

Самому младшему из погибших не было и 27 лет

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ДТП, унесшее утром 29 января жизни четырех человек, вызвало большой резонанс в социальных сетях. Напомним: около 8.00 на 10 километре автодороги Мишуково – Снежногорск на левом повороте Skoda Fabia улетела под грузовую «газель». В иномарке в момент аварии находились пять человек, выжить удалось только одному. Как выяснилось, буровики-вахтовики возвращались с ночной смены.

К слову, о погибших и спустя сутки известно немного: данных о водителе пока нет, а вот его пассажирами были мужчины 26, 35 и 45 лет. Один из них приехал на Север из Россоши Воронежской области. В больнице в тяжелом состоянии сейчас находится их 40-летний коллега.

- Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства этой автокатастрофы и разобраться в причинах страшной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU