По аварии, унесший жизни четырех буровиков на дороге Мишуково – Снежногорск, возбудили уголовное дело
ДТП, унесшее утром 29 января жизни четырех человек, вызвало большой резонанс в социальных сетях. Напомним: около 8.00 на 10 километре автодороги Мишуково – Снежногорск на левом повороте Skoda Fabia улетела под грузовую «газель». В иномарке в момент аварии находились пять человек, выжить удалось только одному. Как выяснилось, буровики-вахтовики возвращались с ночной смены.
К слову, о погибших и спустя сутки известно немного: данных о водителе пока нет, а вот его пассажирами были мужчины 26, 35 и 45 лет. Один из них приехал на Север из Россоши Воронежской области. В больнице в тяжелом состоянии сейчас находится их 40-летний коллега.
- Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства этой автокатастрофы и разобраться в причинах страшной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU