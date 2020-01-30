2020-01-30T17:58:15+03:00
Общество

В Мурманске пройдет «Эстафета Победы»

Маршрут проложен по госгранице России и территории восьми стран СНГ
Наталья ЛОБАНОВА
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Акция завершится 28 мая в Москве, у "Могилы Неизвестному Солдату». Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области.Акция завершится 28 мая в Москве, у "Могилы Неизвестному Солдату». Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области.
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5 февраля в Бресте и Мурманске стартует «Эстафета Победы», которая призвана увековечить память и героические подвиги воинов-пограничников в годы Великой Отечественной войны.

Маршрут пройдет вдоль госграницы России и внешних границ стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В акции участвуют представители погранслужбы, ветеранских организаций и других общественных объединений. Погранслужба ФСБ России изготовила единые символы эстафеты, которые будут передаваться эстафетными группами по территориям всех государств - участников акции.

- В рамках проведения эстафеты организуют торжественные собрания, митинги, круглые столы, тематические вечера, выставки, выступления артистов и коллективов художественной самодеятельности. Акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершится 28 мая в Москве у Мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата», - сообщили на официальном сайте Совета командующих пограничными войсками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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