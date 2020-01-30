В Мурманске пройдет «Эстафета Победы»
5 февраля в Бресте и Мурманске стартует «Эстафета Победы», которая призвана увековечить память и героические подвиги воинов-пограничников в годы Великой Отечественной войны.
Маршрут пройдет вдоль госграницы России и внешних границ стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В акции участвуют представители погранслужбы, ветеранских организаций и других общественных объединений. Погранслужба ФСБ России изготовила единые символы эстафеты, которые будут передаваться эстафетными группами по территориям всех государств - участников акции.
- В рамках проведения эстафеты организуют торжественные собрания, митинги, круглые столы, тематические вечера, выставки, выступления артистов и коллективов художественной самодеятельности. Акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершится 28 мая в Москве у Мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата», - сообщили на официальном сайте Совета командующих пограничными войсками.
ИСТОЧНИК KP.RU