Жителя Мончегорска пытались выселить из квартиры из-за маленькой пенсии
Жилищные споры каждый раз вспыхивают с новой силой. Очередной скандал разразился в Мончегорске, где произошла крайне запутанная история.
Местная жительница пошла в суд, чтобы выселить из своей квартиры пожилого мужчину, который не является членом ее семьи, не платит за "коммуналку" и к тому же имеет свой дом в Вологодской области. Ее желание вполне можно понять, если не знать предысторию.
- Мужчина утверждает, что квартира, вокруг которой развернулся спор, единственное место его постоянного проживания. Кроме того, до 2013 года пенсионеру и истице принадлежала на праве общей долевой собственности другая жилплощадь, при продаже которой женщина обещала купить ему однокомнатную квартиру, - раскрывают подробности этого дела в Мончегорском районном суде.
Однако после сделки мужчина не увидел ни денег за свою долю, ни новой жилплощади и остался жить у бывшей совладелицы его прежнего жилья. К тому же это было прописано в договоре купли-продажи. Долг же по кварплате он объясняет просто: пенсия маленькая и гасить счета в полном объеме денег не хватает, поэтому оплачивает он их лишь частично. Добровольно выселяться пенсионер отказался.
И суд его в этом решении поддержал, отказав в удовлетворении иска жительнице Мончегорска. Та, правда, оспаривать приговор не стала.
ИСТОЧНИК KP.RU