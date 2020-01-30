Жителя Мончегорска пытались выселить из квартиры из-за маленькой пенсии

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:07:52+03:00

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Жилищные споры каждый раз вспыхивают с новой силой. Очередной скандал разразился в Мончегорске, где произошла крайне запутанная история.

Местная жительница пошла в суд, чтобы выселить из своей квартиры пожилого мужчину, который не является членом ее семьи, не платит за "коммуналку" и к тому же имеет свой дом в Вологодской области. Ее желание вполне можно понять, если не знать предысторию.

- Мужчина утверждает, что квартира, вокруг которой развернулся спор, единственное место его постоянного проживания. Кроме того, до 2013 года пенсионеру и истице принадлежала на праве общей долевой собственности другая жилплощадь, при продаже которой женщина обещала купить ему однокомнатную квартиру, - раскрывают подробности этого дела в Мончегорском районном суде.

Однако после сделки мужчина не увидел ни денег за свою долю, ни новой жилплощади и остался жить у бывшей совладелицы его прежнего жилья. К тому же это было прописано в договоре купли-продажи. Долг же по кварплате он объясняет просто: пенсия маленькая и гасить счета в полном объеме денег не хватает, поэтому оплачивает он их лишь частично. Добровольно выселяться пенсионер отказался.

И суд его в этом решении поддержал, отказав в удовлетворении иска жительнице Мончегорска. Та, правда, оспаривать приговор не стала.

ИСТОЧНИК KP.RU