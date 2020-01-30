2020-01-30T14:46:54+03:00
Общество

Василий Пимин судится с телекомпанией, которую сам же и купил

Бывший депутат Мурманской областной Думы обвиняет "Нику" в незаконном обогащении
Ника СВЕТЛОВА
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Василия Пимина признали банкротом. Фото: bloger51.comВасилия Пимина признали банкротом. Фото: bloger51.com
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В 2016 году Первомайский районный суд вынес приговор бывшему депутату Мурманской областной Думы Василию Пимину. Его обвинили сразу по трем статьям Уголовного кодеса и приговорили к семи годам колонии общего режима и 800 тысяч штрафа, а также возмещению многомиллионного ущерба пенсионному фонду и налоговой.

Последствия работы Пимина разгребают до сих пор. Именно он был владельцем "Автоколонны 1118", которая ушла с рынка и едва не привела к транспортному коллапсу. Он же купил телекомпанию "ТНТ-Блиц", и редакция развалилась.

В прошлом году Василия Пимина признали банкротом. А он в свою очередь предъявил финансовую претензию еще одному телеканалу, которым владел. Речь идет о "Нике" из Петрозаводска. Иск был зарегистрирован в Петрозаводском городском суде 30 декабря 2019 года. В качестве третьего лица выступает также супруга бизнесмена Оксана Пимина. Они обвиняют "Нику" в незаконном обогащении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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