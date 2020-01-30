В Мурманске директор гимназии отстранила второклассника от занятий на месяц за плохое поведение

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:15:19+03:00

Вряд ли отстранение от занятий на месяц хорошо сказалось на поведении ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Школьные конфликты не редкость. Однако разрешают их каждый по-разному, и не всегда выбранный способ оказывается в рамках закона.

Резонансный случай произошел в ноябре в гимназии №7 Мурманска. Ученика второго класса директор отстранила от занятий более чем на месяц. Родители ребенка с такой ситуацией мириться не стали и обратились в прокуратуру.

- В суде директор образовательного учреждения мотивировала свои действия плохим поведением мальчика и тем, что его родители не предприняли мер для исправления ситуации, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. – Однако отстранением ребенка от занятий директор нарушило его право на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования.

Еще в декабре второклассник вернулся за парту. Тем не менее, суд оштрафовал директора гимназии №7 на 30 тысяч рублей по статье части 1 статьи 5.57 КоАП РФ «Нарушение или незаконное ограничение права на образование».

Проблемные дети есть во всех школах, но конфликт с ними точно надо урегулировать несколько другими способами.

ИСТОЧНИК KP.RU