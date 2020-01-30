В Мурманске директор гимназии отстранила второклассника от занятий на месяц за плохое поведение
Школьные конфликты не редкость. Однако разрешают их каждый по-разному, и не всегда выбранный способ оказывается в рамках закона.
Резонансный случай произошел в ноябре в гимназии №7 Мурманска. Ученика второго класса директор отстранила от занятий более чем на месяц. Родители ребенка с такой ситуацией мириться не стали и обратились в прокуратуру.
- В суде директор образовательного учреждения мотивировала свои действия плохим поведением мальчика и тем, что его родители не предприняли мер для исправления ситуации, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. – Однако отстранением ребенка от занятий директор нарушило его право на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования.
Еще в декабре второклассник вернулся за парту. Тем не менее, суд оштрафовал директора гимназии №7 на 30 тысяч рублей по статье части 1 статьи 5.57 КоАП РФ «Нарушение или незаконное ограничение права на образование».
Проблемные дети есть во всех школах, но конфликт с ними точно надо урегулировать несколько другими способами.
ИСТОЧНИК KP.RU