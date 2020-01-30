Из-за экстремальных морозов занятия отменили в Мурманске и Кольском районе

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:52:51+03:00

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Сковавшие Кольский полуостров морозы постепенно отступают. Например, экстремальные холода уже покинули Верхнетуломский, Печенгский район и юг Мурманской области. Однако жителям Мурманска и большей части Кольского района об этом приходится только мечтать, а значит, мини-каникулы у школьников продолжаются.

В паблике «Погода в Мурманске» родители устроили перекличку, в каких образовательных учреждениях все-таки смилостивились над ребятами и отменили занятия из-за морозов.

В Кольском районе школьники могут прогулять уроки в Мурмашах, где столбики термометров показывают –32 градуса, Зверосовхозе, Коле, Молочном, Туломе и Ура-Губе. Термометры в этих населенных пунктах выдают разную температуру вплоть до ужасающих -36.

А вот в Мончегорске, где со вчерашнего дня потеплело до -26 градусов, школьники отправились грызть гранит науки.

ИСТОЧНИК KP.RU