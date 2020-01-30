2020-01-30T08:17:05+03:00
Происшествия

В Апатитах разыскивают сержанта-разведчика, не появившегося на службе

По данным ориентировки, мужчина самовольно оставил воинскую часть
Лидия АРСТОВА
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Новостей об Иване Трофименко нет с 22 января.Новостей об Иване Трофименко нет с 22 января.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Сначала разберитесь, потом делайте выводы!», - призывают северяне в соцсетях в ответ на новость о поиске сержанта в Апатитах. Ситуация не простая. Возможно ли допускать стопроцентную вероятность уклонения от обязанностей, при условии, что мужчина несет службу в Апатитах вплоть с 1995 года?

Подписчики группы «Подслушано в Мурманске №1» опасаются, что с военным могло что-то произойти. По данным ориентировки, сержант разведывательного батальона Иван Трофименко 22 января не прибыл на службу и до сих пор не объявился. Приметы: русский, 44 года на вид, рост 177 см, плотное телосложение.

- Это пока прогул, до 10 дней считается прогулом. Не самовольно оставивший часть, а не явившийся на службу, наверно? – защищает разыскиваемого сержанта пользователь под ником Человек Хороший.

Также северяне ругают разместивших в сети листовку за беспочвенные обвинения человека и размещение личных данных без разрешения.

Фото: vk.com/pvm51

Фото: vk.com/pvm51

ИСТОЧНИК KP.RU

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